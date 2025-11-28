В школах Югры отменили занятия для учеников первой смены из-за морозов

Температура воздуха в регионе опустилась до минус 31-34 градусов

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Очные занятия для учеников школ первой смены отменены в крупных городах и во многих населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из-за 30-градусных морозов.

"Занятия первой смены в Нижневартовске 28 ноября с 1-го по 11-й классы отменяются. Температура воздуха составляет минус 34 градуса, ветер 4 м/с", - сказано в сообщении на портале системы образования города Нижневартовска.

Также по данным на едином официальном сайте госорганов Югры, из-за морозов от минус 31 до минус 34 градусов очные занятия отменены для учеников 1-11-х классов в Радужном и Белоярском, а в крупнейшем городе Югры - Сургуте, а также в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Покачах, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нягани, Березово и ряде других населенных пунктов региона занятий в школах не будет для учащихся 1-8-х классов.