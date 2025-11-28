В Москве прогнозируют облачность и до 5 градусов тепла

В ночь на 29 ноября температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и температура до плюс 5 градусов ожидаются в Москве 28 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 3-5 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер западный, 4-9 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 1 - плюс 6 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.