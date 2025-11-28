В Приангарье главу теплоснабжающей компании приговорили к колонии за махинации

Ущерб бюджету региона составил более 30 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор теплоснабжающей компании "УКС" приговорен в Иркутской области к 4,5 года колонии общего режима за мошенничество с получением субсидии. Государству нанесен ущерб в размере 30 млн рублей, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Иркутской области.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ООО "УКС". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей", - сообщили в СК.

По данным прокуратуры региона, генеральный директор ресурсоснабжающей организации на территории Слюдянского муниципального образования предоставил недостоверные сведения о формировании тарифов на тепловую энергию. Это было сделано, чтобы похитить бюджетные деньги при получении субсидий. "Для придания видимости законности его деятельности подсудимый организовал изготовление фиктивных договоров между подконтрольными ему фирмами о возмездном выполнении работ по ремонту, техническому содержанию, обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры, а также иных услуг, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии и горячего водоснабжения для нужд потребителей", - пояснили в прокуратуре.

В итоге субсидия была предоставлена. "В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 30 млн рублей", - пояснили в прокуратуре.