В МВД рассказали о возможности повторного обмана жертв мошенничества

В анонимных Telegram-каналах сформировалась целая система людей, которые могут использовать уязвленное состояние пострадавших в целях обмана

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Риск повторного обмана жертв мошенничества существует, так как они хотят вернуть средства. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"После столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ "вернуть деньги" или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным", - сказали в управлении. Там отметили, что в анонимных Telegram-каналах сформировалась целая система людей, которые могут использовать уязвленное состояние пострадавших в целях обмана. В МВД добавили, что формально они предлагают помощь, но фактически создают условия для нового преступления.

"Кого там можно встретить: "юристы", которые не имеют ни лицензии, ни офиса, ни документов. Они уверяют, что знают "особые лазейки" и могут "вернуть средства", а затем вымогают деньги за фиктивные консультации, платные обращения и "подачу ходатайств", которые никто никогда не увидит", - рассказали в УБК.

Также на "помощь" приходят "хакеры широкого профиля". Так, они якобы способны "отследить деньги", "заблокировать карту злоумышленника" или "вернуть перевод". В реальности - обычные мошенники, которые используют техническую терминологию и "продают воздух". Еще в схемах обмана можно встретить "оперативных следователей". Они якобы "ищут потерпевших" или "работают в госпрограмме". Они используют доверие к силовым структурам и забирают деньги под предлогом "помощи следствию". Еще встречаются "решалы", якобы когда-то работавшие в мошеннических кол-центрах. Пользуясь эмоциональным состоянием жертвы, предлагают "решить вопрос через людей с той стороны".

"Человек пережил шок, хочет восстановить контроль над ситуацией и готов верить любому, кто обещает быстрый результат. Именно на этом строится "вторая волна" мошенничества", - подчеркнули в киберполиции.

В МВД подчеркнули, что единственный безопасный алгоритм после мошенничества - заявление в полицию, обращение в банк, в прокуратуру, работа с проверенными государственными сервисами и юридическими структурами.