Калужские врачи рассказали о пациентке, которая дольше всех в мире болела ковидом

У жительницы Калуги в геноме коронавируса обнаружили 89 мутаций

КАЛУГА, 28 ноября. /ТАСС/. Поражения легких, повышенной температуры, характерной для SARS-CoV-2, не было у жительницы Калуги, у которой в геноме коронавируса обнаружили 89 мутаций. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая детская больница", один из авторов научной статьи Станислав Зайцев.

Ранее сообщалось, что у жительницы Калуги был установлен самый продолжительный случай заражения коронавирусом. Ученые расшифровали структуру генома вируса, изучили его "родословную" и проанализировали набор мутаций, присутствующих в его геноме. Как оказалось, данный патоген относился к группе В.1.1, одной из самых первых вариаций вируса, которая широко встречалась в 2020 году и затем быстро исчезла. Это означает, что SARS-CoV-2 присутствовал в организме пациентки на протяжении двух лет.

"ВИЧ-инфицированная пациентка поступала в инфекционную больницу в сентябре 2022 года с жалобами не совсем характерными для клинической картины ковида. Не было поражения легких, повышения температуры", - рассказал собеседник агентства.

У женщины превалировали симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, за две недели госпитализации, как отметил Зайцев, было проведено четыре теста на ковид, которые дали положительные результаты. По результатам исследования выявлен штамм вируса, который был в 2020 году и практически исчез из популяции, накопивший 89 мутаций по сравнению с исходным вариантом B.1.1. "Столь значительное количество генетических изменений свидетельствует о непрерывной эволюции патогена в организме одного носителя в течение всего периода болезни. Ослабленный иммунитет и несостоятельность иммунной системы у пациентки с ВИЧ-инфекцией сделали ее организм благоприятной средой для эволюции вируса", - добавил врач.

Ранее сообщалось, что изучение структуры этих мутаций указывает на то, что значительная часть из них была приобретена во время циркуляции вируса в пищеварительном тракте, что улучшило приспособленность вируса к заражению клеток кишечника и желудка. Это указывает на важную роль данных органов тела в эволюции коронавируса и появлении новых вариаций данного патогена, способных вызывать новые волны пандемии.