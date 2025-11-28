МВД рассказало о мошенничестве при покупке билетов на новогодние выступления

В ведомстве советуют выбирать проверенные сайты с защищенным соединением - в адресной строке должны быть буквы HTTPS и значок замка, а также проверять дату создания ресурса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мошенники в преддверии новогодних праздников распространяют в соцсетях и мессенджерах ссылки на фишинговые сайты, обещая самую низкую цену или лучшие места на мероприятия, но после оплаты билета на этих площадках оказывается только недействительный QR-код. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, назвав основные признаки фейковых сайтов.

"Как распознать сайт-подделку: нет другой информации, кроме предложения купить билеты, не указаны юридические реквизиты (ИНН, адреса), контактные телефоны, ссылки на оферту и политику конфиденциальности", - сообщили в управлении.

Кроме того, мошенники для связи используют формы обратной связи, общедоступные почтовые сервисы (Google, "Яндекс", Mail и т. д.) или мессенджеры, а также указывают способы оплаты переводом в сторонние организации или физлицам.

Также часто на поддельных сайтах приведены неверные сроки обновления информации на сайте (знак копирайта, авторского права - ©) или их нет совсем. "Даже если сайт - первый в результатах поиска, это не гарантия его надежности!" - подчеркнули в киберполиции.

В МВД советуют выбирать проверенные сайты с защищенным соединением - в адресной строке должны быть буквы HTTPS и значок замка, а также проверять дату создания ресурса - мошеннические сайты существуют недолго, а официальные работают годами.