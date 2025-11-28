Школы 11 муниципалитетов Тюменской области перевели на дистант из-за ОРВИ

Доля детей среди инфицированных составляет более 57%

ТЮМЕНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области приняли решение о переводе школ на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ. Данные меры коснутся 11 муниципалитетов региона и будут действовать с 1 по 14 декабря, сообщили в информационном центре областного правительства.

"Официально: в 11 муниципальных образованиях Тюменской области школьников переводят на дистанционный формат обучения с 1 по 14 декабря. <...> Соответствующее решение принято на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе за последние три недели регистрируется сезонный рост заболеваемости, доля детей среди инфицированных составляет более 57%. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова добавила, что в период дистанционного формата в образовательных учреждениях проведут генеральные уборки с дезинфекцией.

Дистанционный формат обучения вводится с 1 декабря в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, а также Заводоуковского, Голышмановского, Тюменского, Тобольского, Омутинского, Исетского, Сорокинского и Юргинского муниципальных округов. "Организации дополнительного образования детей на данных территориях также переходят на дистанционный режим работы или приостанавливают свою деятельность", - добавили в инфоцентре.