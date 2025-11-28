В московском метро запустили посвященный проектам Движения первых тематический поезд

Новый состав будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение шести месяцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный флагманским проектам Движения первых, запустили в московском метро на Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Вместе с Движением первых запускаем тематические поезда уже третий год подряд. Новый состав будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение шести месяцев. С начала 2025 года в метро запустили уже 26 брендированных поездов", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Состав посвящен флагманским проектам Движения первых. Вагон "Команда" рассказывает про легендарную игру "Зарница", которая призвана развить лидерские качества, физическую выносливость и навыки работы в команде.

В вагоне "Информация" говорится о всероссийском образовательном проекте для будущих профессионалов медиасферы "Медиапритяжение". Вагон "Открытия" рассказывает о походном движении организации.

Сегодня Движение первых - это крупнейшая в стране общественно-государственная организация, объединяющая детей, молодежь и взрослых в коллективной совместной социально значимой деятельности. Ранее сообщалось, что проекты и мероприятия Движения первых охватывают свыше 15 млн человек. К 2030 году движение планирует увеличить число своих первичных отделений до 78 тыс.