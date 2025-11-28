В Крыму установили штрафы за публикацию материалов о работе систем ПВО

Размер штрафов составит до 100 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Республики Крым приняли закон об установлении штрафов до 100 тыс. рублей за публикацию материалов, позволяющих определить места размещения на территории Крыма систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации российских военнослужащих, а также о последствиях чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент ТАСС.

Законопроект был принят депутатами на сессии в пятницу.

Вредоносность таких публикаций объяснил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. "Сегодня, в период СВО, информационной войны, размещение в публичном пространстве материалов, связанных с деятельностью военных, работой ПВО, последствиями атак ВСУ, вредоносно и используется врагом для планирования новых гадостей. Крымчане должны понимать это. А те, кто намеренно причиняет вред нашей армии, всему нашему обществу, стране, будут привлечены к ответственности", - сказал он.