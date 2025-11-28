В Оренбурге намерены восстановить три троллейбусных маршрута

Для замены части опор освещения и контактной линии выделят 30 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Алёна Глухова/ ТАСС

ОРЕНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Движение троллейбусов по трем маршрутам намерены восстановить в Оренбурге в 2026 году. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий полномочия главы Оренбурга Альберт Юмадилов.

"Мы определили три маршрута, которые на данный момент будут самые актуальные. <...> Мы выделили 30 млн [рублей] на следующий год для замены части опор освещения и контактной линии. Будем приобретать подвижной состав. Объем небольшой, но это хотя бы что-то для обновления троллейбусного парка", - сказал он.

По данным мэрии, в Оренбурге действуют два троллейбусных маршрута - №4 и №12. Также в городе на тестовой обкатке находятся троллейбусы трех разных производителей. Современные модели обладают запасом автономного хода и могут преодолевать участки маршрута без подключения к контактной сети, что повышает гибкость и эффективность городского электротранспорта.

В 2026 году власти намерены объявить конкурс на закупку нескольких единиц наиболее подходящих под условия эксплуатации в Оренбурге троллейбусов, но при этом не спешат, рассчитывая на появление федеральной субсидии по этому виду транспорта.