В Балашихе готовность многопрофильной больницы превысила 40%

В новой клинике будут предусмотрены стационар на 1 135 коек, амбулаторное отделение, операционный блок на 21 операционную и станция переливания крови

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Строительная готовность многопрофильной клиники в Балашихе достигла 42%, завершить возведение объекта планируется в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"Продолжается возведение многопрофильной клиники ГБУ МО "Балашихинская ЦРБ" микрорайоне Железнодорожный города Балашихи - крупного медучреждения площадью более 111 тыс. кв. м. Общая стройготовность объекта достигла 42%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на объекте выполняются работы по устройству перегородок и ограждающих конструкций надземной части здания, витражное остекление, кровельные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. Завершить строительство больницы планируется в 2027 году.

В пресс-службе рассказали, что в новой клинике будут предусмотрены стационар на 1 135 коек, амбулаторное отделение, операционный блок на 21 операционную и станция переливания крови. Для эффективной логистики между отделениями и корпусами спроектирована система пневматической почты. Она позволит оперативно транспортировать пробы крови, биоматериалы, медикаменты и документы.

Предполагается, что в самую загруженную смену в клинике будут работать более 1,5 тыс. врачей и специалистов среднего и младшего медперсонала. А общий планируемый штат клиники составит более 3,3 тыс. сотрудников.