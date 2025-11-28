СибГМУ ищет партнеров для вывода на рынок тренажера по удалению аппендицита

Автор разработки уже подал заявку на патент

ТОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) ищет партнеров для вывода на рынок тренажера для обучения лапароскопическим операциям по удалению аппендицита, разработанного студентом вуза. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

"Разработанный фантом представляет из себя многоразовую деталь в виде фрагмента толстой кишки со сменными модулями аппендикса, брыжейки и артерий. Использование силикона, приближенного по плотности к реальным тканям, позволяет студентам получать тактильные ощущения, максимально близкие к реальной операции", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в вузе, тренажер создает реалистичные условия для обучения. "В сосудах находится жидкость, похожая на кровь, а студенты учатся правильно находить и перевязывать сосуды в брыжейке - это самый сложный этап операции при удалении аппендикса", - добавили в пресс-службе.

Проект студента шестого курса Николая Лаптева стал победителем всероссийского конкурса "Студенческий стартап" и получил грант в 1 млн рублей. Разработка уже интегрирована с лапароскопическим тренажером LaproBoxMed, ранее созданным студентами СибГМУ.

"Фантом уже создан, в планах его доработка, печать новых версий, поиск промышленного партнера, а также выход на рынок", - отметили в университете. Как уточнили в вузе, автор разработки уже подал заявку на патент и ведется работа по налаживанию сотрудничества с другими медицинскими вузами.