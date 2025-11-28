Эксперт Ватаманюк: общество закрепит понятия "дело Долиной" и "бабушкина схема"

По словам старшего преподавателя кафедры гражданского и административного судопроизводства имени М. С. Шакарян МГЮА, дело стало прецедентным для правовой системы России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Резонансное дело российской певицы Ларисы Долиной закрепит в жизненном обиходе и юридическом сообществе понятия "бабушкина схема" и "дело Долиной". Такое мнение ТАСС высказал старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства имени М. С. Шакарян МГЮА Владислав Ватаманюк.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой.

"В самой юриспруденции вряд ли, - ответил Ватаманюк на вопрос о внедрении двух понятий в научную среду, - поскольку последняя оперирует общепринятыми терминами и определениями, избегая какой-либо персонализации и эмоциональной оценки. А вот в жизненном обиходе и юридическом сообществе - да. Об этом можно говорить уже сейчас, поскольку в профессиональном сообществе данное дело нередко критикуется и становится предметом детального анализа, а сами граждане все чаще используют понятие "бабушкина схема".

Он отметил, что дело стало прецедентным для правовой системы России. "Количество споров по оспариванию сделок продолжает расти. Суды удовлетворяют иски продавцов, ссылаясь на то, что они стали жертвой мошенников и перевели последним денежные средства. Дело Долиной нередко используется для обоснования такого подхода", - отметил он, добавив, что решение суда оказало и оказывает серьезное влияние на гражданский оборот.

Балашихинский городской суд Московской области 28 ноября приговорил четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы. В составе организованной группы путем обмана они похитили у нее денежные средства на сумму 175 млн рублей и лишили артистку права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, стоимостью свыше 138 млн рублей.