Путину понравилось название кафедры отопления и вентиляции

Деньги на ветер - топишь и вентилируешь, пошутил глава государства

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не удержался от шутливого комментария, услышав, что одно из подразделений Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета носит непривычное для не связанных со строительной отраслью людей название - кафедра отопления и вентиляции.

На встрече президента с участниками V Конгресса молодых ученых директор департамента развития Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Смыков сообщил, что преподает на кафедре отопления и вентиляции. "Как-как называется ваша кафедра?" - переспросил глава государства. "Кафедра отопления и вентиляции. Мы занимаемся энергоэффективными технологиями, возобновляемой энергетикой", - невозмутимо ответил Смыков.

"Отлично! Если говорить по-простому "отопление и вентиляция" - деньги на ветер! - топишь и вентилируешь", - шутливо прокомментировал Путин. "Ладно, шучу, извините, пожалуйста", - тут же добавил он, предложив ученому продолжать свой рассказ.