Путин попросил победителя гранта Велихова рассказать, что можно улучшить в конкурсе

Размер премии варьируется от 50 млн до 100 млн рублей в год

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия активно использует грантовую систему для поддержки молодых ученых. Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле попросил одного из получателей такой поддержки - победителя конкурса на получение одного из недавно учрежденных грантов, имени академика Евгения Велихова - Станислава Федотова поделиться идеями об улучшении конкурсных процедур.

"От имени государства и по линии государства, безусловно, будем и дальше софинансировать работу ведущих ученых в рамках грантов по целому ряду направлений, - пообещал президент. - Один из этих грантов представлен недавно - грант имени Евгения Павловича Велехова".

"Я знаю, что один из победителей первого конкурсного отбора здесь, среди нас", - неожиданно назвал Путин Станислава Федотова и обратился к нему: "Вы нам расскажете, как шла эта работа и, может быть, какие есть соображения по поводу того, как нам организовать эту работу в ближайшем будущем".

Конкурс научных работ памяти академика учрежден в феврале по инициативе президента России. Размер премии варьируется от 50 млн до 100 млн рублей в год.