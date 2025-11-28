Зайцев назвал ограничения мобильного интернета в Марий Эл вынужденной мерой

В регионе есть 115 точек бесплатного беспроводного доступа в интернет, сообщил глава республики

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Периодически вводимые ограничения мобильного интернета на территории Марий Эл являются необходимой для обеспечения безопасности мерой. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев, отвечая на вопросы жителей в рамках прямой линии.

"Это мера необходимая, но временная, это делается с целью безопасности наших экономических и промышленных объектов и безопасности людей", - сказал Зайцев. Он напомнил, что ограничения мобильного интернета нужны для блокировки вражеских беспилотников, которые, по его словам, "ориентируются, как навигаторы в автомобилях, имея сим-карты внутри и двигаясь по сигналам сотовых вышек".

В этой связи Зайцев напомнил, что в регионе на сегодняшний день имеется 115 точек бесплатного беспроводного доступа в интернет, о которых люди знают. "Если у кого-то есть вопросы, мы подскажем, где такие точки расположены, но ограничения мобильного интернета в целях безопасности пока будут", - подчеркнул глава республики.

Он также назвал неправильной бытующую точку зрения о том, что "если к нам не летают, то зачем ограничивать интернет". "Если прилетит, то будет уже поздно", - подчеркнул Зайцев. Он особо отметил и тот факт, что сам сталкивается с ограничениями мобильного интернета. "Я так же смотрю в телефон, так же пользуюсь мессенджерами и бывает, что и у меня не ловит, но я понимаю, что это необходимо", - заключил глава региона.