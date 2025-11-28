Начался прием заявок на участие в VI Московской неделе моды

В программе - показы новых коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов модной индустрии и фестиваль тематического короткометражного кино

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Стартовал прием заявок на VI Московскую неделю моды в Центральном выставочном зале "Манеж". Она пройдет в столице с 12 по 17 марта 2026 года, сообщили ТАСС организаторы.

"К VI Московской неделе моды присоединятся около 200 брендов из столицы и других городов России и мира. В программе - показы новых коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов модной индустрии и фестиваль тематического короткометражного кино. За предыдущие пять сезонов в проекте приняли участие более 300 московских брендов, и мы ожидаем, что в этот раз столица снова станет центром притяжения самых ярких и перспективных имен индустрии", - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

В рамках Московской недели моды также пройдут открытый маркет локальных брендов и шоурум. Состав участников определит экспертный совет. Отмечается, что дизайнеры, успешно прошедшие отбор, присоединятся к мероприятию бесплатно.