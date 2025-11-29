В Северо-Байкальском районе Бурятии объявили лавинную опасность

В МЧС призвали воздержаться от походов в горы

УЛАН-УДЭ, 29 ноября. /ТАСС/. Сход снежных лавин возможен на перевале Даван-Гоуджекит в Северо-Байкальском районе, сообщает МЧС Бурятии.

"РСЧС информирует: по данным Бурятского гидрометцентра, в период с 08.00 (мест) 29.11.2025 по 08.00 (мест) 30.11.2025 на перевале Даван-Гоуджекит в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении.

