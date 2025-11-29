Более 20% опрошенных россиян начали украшать дом к Новому году в ноябре

Это на месяц раньше традиционных сроков, указано в исследовании ЮMoney и аналитического центра "Чек Индекс"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Каждый пятый опрошенный россиянин начал украшать дом к Новому году в ноябре, что на месяц раньше традиционных сроков. Это следует из совместного исследовании финтех-компании ЮMoney и аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Каждый пятый россиянин (21%) начал готовить дом к Новому году уже в ноябре, что на месяц опережает традиционные сроки", - говорится в опросе.

По данным исследования, массовое появление праздничного ассортимента в ретейле в 2025 году произошло заранее, что позволило сместить старт активных продаж на октябрь и обеспечить стабильно высокие объемы выручки в ноябре. Так, оборот предметов новогоднего интерьера и мебели с 1 по 21 ноября 2025 года вырос на 14% по сравнению с октябрем, число покупок увеличилось на 20%, а средний чек снизился на 5% и составил 21 407 рублей.

Самыми популярными элементами декора остаются гирлянды и фонарики - их используют 72% опрошенных. При этом большим спросом также пользуются сувениры в виде символов года (34%). "В этом году, например, большой ажиотаж вызывает символ года - красная огненная лошадь. Аналитика транзакций в ЮKassa показывает, что только с 1 по 21 ноября число покупок сувениров выросло на 8% по сравнению с годом ранее, а средний чек составил 3 901 рубль", - рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

На третьем месте по популярности рождественские венки и декоративные ветки (29%). Каждый четвертый опрошенный (25%) клеит праздничные наклейки на окна, еще 12% используют в качестве украшения снежные шары, а 8% украшают дом колокольчиками, сказано в тексте.

По данным аналитиков "Платформы ОФД", с 1 по 21 ноября год к году число покупок гирлянд выросло на 5%, а средний чек повысился на 12%, до 607 рублей. Спрос на статуэтки с персонажами зимних сказок увеличился на 9% (средний чек составил 884 рубля, вырос на 9%), а на новогодние наклейки для окон - на 10% (средний чек - 575 рублей, повысился на 2%). Заблаговременно россияне приобретают и украшения для елки. Число покупок наборов елочных игрушек выросло на 7% (средний чек - 508 рублей, вырос на 14%), а звезд на верхушку - на 10% (средний чек - 320 рублей, вырос на 7%).

Опрос проводился в ноябре 2025 года среди более чем 1,5 тыс. пользователей ЮMoney от 18 лет. Из них 70% мужчин и 30% женщин. 23% опрошенных проживают в Москве, 17% - в Санкт-Петербурге, по 14% - в ЦФО и Приволжском ФО, 11% - в Сибирском ФО.