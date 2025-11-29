В Москве наградили победителей премии "Новая философия воспитания"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Победителей IV Всероссийской детской премии "Новая философия воспитания" наградили в Национальном центре "Россия", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения состоялась в рамках одноименного международного форума. Уникальность премии в том, что инициаторами поощрения своих наставников становятся сами дети, и они же выступают в роли главных судей.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил значимость организации премии совместно с детьми. "Детский экспертный совет в этом году придумывал испытания, которые вам (участникам - прим. ТАСС) нужно пройти, то есть дети вас тоже могут тестировать. И больше того, имеют к этому вкус, в это активно включаются. И, наверное, это хорошо, потому что в итоге все, что мы делаем, мы делаем именно для детей", - сказал он.

Новиков вручил награду в номинации "Навигатор детских открытий", предназначенную для советников школ за значительный вклад в создание воспитательной среды. Победителем стала советник директора по воспитанию школы №21 Приморского края Инна Веселова. "В номинацию "Навигатор детских открытий" было подано восемь тысяч заявок, то есть фактически каждый четвертый советник по воспитанию подал свою заявку именно в эту конкурсную номинацию", - сказал он, вручая награду.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил награду победителю в номинации "Навигатор профессиональных маршрутов". Лучшей признана Полина Лаптева из Нижегородской области, которая вдохновляет детей и показывает им новые возможности. Кравцов также обратился к советникам директоров по воспитанию. Он отметил, что помимо знаний по всем школьным предметам детям важно любить своих родителей, Родину и учителей. Министр поблагодарил советников, которые "наполняют души детей важными качествами и ценностями".

Приз в номинации "Навигатор моего сердца" вручил генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков. Победителем названа участница из Тюмени Юлия Караваева. Сериков отметил, что ждет всех победителей премии в центре "Машук" и предоставит им возможность пройти обучение по любой образовательной программе. "За три с половиной года центр знаний "Машук" посетили более 2 тыс. навигаторов детства. Я уверен в следующем году, 2026-м, что это количество увеличится значительно", - сказал он.

О премии

В 2025 году на участие в IV Всероссийской детской премии "Новая философия воспитания" было подано 15 615 заявок из 89 регионов РФ и города Байконура. Из всех участников премии были определены 60 финалистов по четырем основным номинациям и шесть победителей специальных номинаций.

Организатором мероприятия выступает ФГБУ "Российский детско-юношеский центр" при поддержке Министерства просвещения РФ.