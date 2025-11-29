В ЛНР минкультуры Донбасса и Новороссии подписали соглашение о сотрудничестве

Это будет способствовать укреплению единства и сплоченности народа регионов

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 29 ноября. /ТАСС/. Министерства культуры Донбасса и Новороссии подписали четырехсторонний договор о сотрудничестве на территории Краснодонского музея "Молодая гвардия" в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минкульта Херсонской области.

"Сотрудничество в сфере культуры и искусства будет способствовать укреплению единства и сплоченности народа Донбасса и Новороссии, а также послужит мощным фактором развития региона. Подписанный договор станет основой для дальнейшего плодотворного взаимодействия между учреждениями культуры и искусства, что позволит реализовать множество интересных и значимых проектов", - сказал министр культуры Херсонской области Артем Лагойский.

В ходе четырехсторонней встречи министры обсудили обмен опытом, организацию совместных выставок, фестивалей и гастролей, поддержку молодых талантов, сохранение исторического и культурного наследия Новороссии, а также популяризацию культурных достижений регионов.