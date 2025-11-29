Разведывательный самолет США Artemis II ведет наблюдение над Черным морем

По данным портала Defense One, ВС США активно использовали первый Artemis для мониторинга российских коммуникаций во время конфликта на Украине

БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. Американский самолет разведки Artemis II, созданный на основе Bombardier Challenger 650, взлетел с румынской авиабазы Михаил Когэлничану (уезд Констанца) и совершает продолжительный полет над Черным морем. Об этом сообщила румынский портал profit.ro со ссылкой на Flightradar.

Artemis II, принадлежащий компании Leidos, - это стандартный частный самолет класса люкс Bombardier Challenger 650. Значительные модификации в конструкции, однако, позволяют ему выполнять задачи разведывательного самолета, способного перехватывать неприятельские коммуникации.

Этот второй самолет, построенный американской оборонно-технологической компанией Leidos, предназначен для выполнения разведывательных задач армией США, отмечается в публикации. Значительные модификации самолета - новая архитектура оборудования для обработки сигналов, интеграция модульных антенн и средств связи "воздух - земля" - позволяют ему перехватывать и расшифровывать сообщения неприятеля на больших расстояниях.

