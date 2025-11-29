Разведывательный самолет США Artemis II ведет наблюдение над Черным морем
БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. Американский самолет разведки Artemis II, созданный на основе Bombardier Challenger 650, взлетел с румынской авиабазы Михаил Когэлничану (уезд Констанца) и совершает продолжительный полет над Черным морем. Об этом сообщила румынский портал profit.ro со ссылкой на Flightradar.
Artemis II, принадлежащий компании Leidos, - это стандартный частный самолет класса люкс Bombardier Challenger 650. Значительные модификации в конструкции, однако, позволяют ему выполнять задачи разведывательного самолета, способного перехватывать неприятельские коммуникации.
Этот второй самолет, построенный американской оборонно-технологической компанией Leidos, предназначен для выполнения разведывательных задач армией США, отмечается в публикации. Значительные модификации самолета - новая архитектура оборудования для обработки сигналов, интеграция модульных антенн и средств связи "воздух - земля" - позволяют ему перехватывать и расшифровывать сообщения неприятеля на больших расстояниях.
По данным портала Defense One, ВС США активно использовали первый Artemis для мониторинга российских коммуникаций во время конфликта на Украине.