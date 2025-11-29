В Москве простятся с Всеволодом Шиловским

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским состоится 30 ноября в московском театре-студии, носящем его имя.

Прощание пройдет с 11:00 до 13:00. Вход в театр будет открыт для всех желающих. После церемонии Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти, как сообщили ТАСС в театре-студии Шиловского, стало онкологическое заболевание.

Шиловский - российский актер театра и кино, режиссер. Он родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Известен по ролям в фильмах "Валентина", "Торпедоносцы", "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Барханов и его телохранитель", "Жизнь Клима Самгина", "Узник замка Иф". Шиловский также выступил режиссером таких картин как "Миллион в брачной корзине", "Блуждающие звезды", "Кодекс бесчестия", "Приговор".