Захарова рассказала, что рэпер Птаха выпустил трек с ее текстом

Речь о песне "Белая стая"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о выходе песни "Белая стая" рэп-исполнителя Птахи (настоящее имя Давид Нуриев), написанной на ее стихи.

"Птаха - Белая стая. Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его "музло", - написала дипломат в своем Telegram-канале, прилагая к сообщению текст песни и видеоклип.

В июле в беседе с журналистами на фестивале VK fest Захарова рассказывала о работе над совместным музыкальным проектом с Нуриевым. Дипломат отмечала, что это творческое сотрудничество стало для нее неожиданным, но органичным.