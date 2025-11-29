На Красной площади в Москве начинают работать аттракционы

Они будут доступны для посетителей до 1 марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пять аттракционов на Красной площади начнут работать 30 ноября, сообщили в пресс-службе Гостехнадзора Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

"Аттракционы на Красной площади прошли обязательную регистрацию в Гостехнадзоре ОАТИ. Как и ГУМ-каток, аттракционы начнут свою работу уже в эти выходные, 30 ноября, и будут радовать посетителей ГУМ-ярмарки до 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, перед регистрацией государственный инженер - инспектор оценил состояние каруселей и качелей, проверил ограждения, соблюдение требований к монтажу, наличие правил пользования и информационных табличек, содержащих сведения о дате последней и ближайшей ежегодных проверок. Помимо визуального осмотра аттракционов был осуществлен их пробный пуск с имитацией полной посадки. Для этого все пассажирские места аттракциона загружают мешками с песком, а затем оператор запускает аттракцион. На этом же этапе государственный инженер - инспектор в том числе оценивает, как работает экстренное торможение на случай нештатных ситуаций.

Государственная регистрация аттракциона в Гостехнадзоре ОАТИ означает, что эксплуатантом выполнены необходимые требования для его безопасного использования. Вместе с тем важно, чтобы сами посетители соблюдали правила пользования аттракционом. Они размещены перед входом на него и включают в себя информацию о допустимых параметрах роста и веса посетителя.

"Аттракцион "Цепочная карусель" ждет посетителей старше восьми лет и ростом выше 130 см. На каруселях "Мини джет 6", "Мерри гоу раунд" и качелях "Самолет" в сопровождении взрослых допускаются дети ростом от 80 см. Аттракцион "Воздушный шар" могут посетить дети от четырех лет в сопровождении взрослых, при этом рост ребенка должен быть не ниже 100 см", - пояснил начальник отдела "Инспекция по надзору за аттракционами" Гостехнадзора ОАТИ Игорь Токарев, слова которого приводит пресс-служба.

Чтобы катание было комфортным и безопасным, необходимо строго выполнять все указания оператора. Не отстегивать устройства фиксации пассажира и не покидать аттракцион до его полной остановки и получения соответствующего разрешения оператора аттракциона, подчеркнули в ведомстве.