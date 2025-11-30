ЛДПР призвала закрепить право беременных и многодетных на дистанционную работу

Согласно законопроекту, если такой перевод невозможен, работодатель должен предоставить письменный мотивированный отказ

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, который предусматривает закрепление право некоторых категорий граждан, в том числе беременных, одиноких родителей детей до 14 лет и многодетных, на дистанционную работу при условии возможности выполнять трудовые обязанности удаленно. Документ, который будет внесен в Госдуму 30 ноября, есть в распоряжении ТАСС.

"ЛДПР предлагает обязать работодателей по письменному заявлению работника переводить на дистанционную работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также матерей и отцов, самостоятельно воспитывающих детей до 14 лет, родителей детей-инвалидов и иные категории работников. Конечно, если профиль работы позволяет это сделать", - сказал ТАСС Слуцкий.

Предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ статьей, устанавливающей обязанность работодателя перевести на дистанционную работу по письменному заявлению работников, если это позволяет специфика их должности, относящихся к следующим категориям: беременные женщины, женщины, имеющие детей до трех лет, одинокие родители детей до 14 лет, граждане, ухаживающие за больными родственниками, родители детей до 14 лет при мобилизации второго родителя, а также один из родителей многодетной семьи и один из родителей ребенка с инвалидностью.

Предусматривается обязанность работодателя рассмотреть заявление работника о переводе на дистанционную работу в течение трех рабочих дней. Если перевод невозможен, работодатель должен предоставить письменный мотивированный отказ. Немотивированный или несвоевременный отказ будет считаться необоснованным.

Законопроектом также предлагается запретить отказ в приеме на работу гражданам из перечисленных категорий по причине их потенциального права на дистанционный труд. "Еще предложение ЛДПР гарантирует, что при переходе на дистант названные категории работников не должным терять в зарплате и работать в худших условиях", - отметил Слуцкий.

Кроме того, документ предполагает разработку Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений рекомендованного перечня должностей и видов деятельности, выполнение которых допускает возможность перевода на дистанционную работу отдельных категорий работников.