С Чичваркина взыскивают штраф за нарушение правил деятельности иноагента

Речь о сумме около 26 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы в принудительном порядке взыскивают долг по делу о нарушении правил деятельности иноагента с заочно арестованного в России бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов). Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Решением Гагаринского суда Москвы Чичваркин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначен штраф. На основании поступивших из суда материалов приставы открыли исполнительное производство по принудительному взысканию с Чичваркина задолженности на сумму почти 26 тыс. рублей.

Минюст признал Чичваркина иноагентом в июне 2022 года, в ноябре 2025 года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Чичваркин постоянно проживает за пределами РФ. Ему заочно предъявлено обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.