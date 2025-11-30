В РФ могут внедрить технологии для контроля состояния водителя во время движения

Это следует из стратегии повышения безопасности дорожного движения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские власти рассмотрят вопрос о внедрении технологий, которые позволяют контролировать состояние водителя, соблюдение им режима труда и отдыха в ходе движения транспортного средства. Это следует из стратегии повышения безопасности дорожного движения, с которой ознакомился ТАСС.

"Стимулирование внедрения технологий, позволяющих осуществлять контроль за техническим состоянием транспортного средства в процессе движения, скоростью, стилем вождения, соблюдением водителем режима труда и отдыха, состоянием водителя и другими параметрами", называется в документе мерой, направленной на повышение безопасности автомобилей и услуг в сфере транспорта.

Кроме того, там указано, что будет изучено "принятие комплекса мер, направленных на внедрение современных, в том числе дистанционных, технологий для осуществления контроля за техническим состоянием транспортных средств и медицинского осмотра водителей". При этом, каким именно образом это будет достигнуто, в стратегии не указано.

Как сообщил ТАСС представитель компании - разработчика комплексов фотовидеофиксации Сергей Кусов, городские камеры фотовидеофиксации благодаря нейросетям смогут отслеживать поведение машины на дороге и определять состояние водителя. "Благодаря нейросетям, анализирующим движение и маневры машины на дороге, камеры косвенно могут определить, был ли водитель, например, под действием таблеток или у него случился приступ. Используя нейросеть, можно из автомобильного потока выделить транспортные средства под управлением водителей в состоянии опьянения. Это сложно, но возможно", - сказал он.

Вместе с тем, по словам представителя компании-разработчика, такие задачи дают камерам фотовидеофиксации довольно тяжелый функционал и дополнительную нагрузку на серверы. "Мне кажется, даже объяснять ничего не надо. Скажем так, заказчик вряд ли захочет что-то добавить - инициатива не ко времени. Но при этом, если нам будет четко поставлена задача, техническое задание, то будем работать, справимся", - сказал Кусов.