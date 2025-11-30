NYT: в США минимум 10 детей погибли после вакцинации от COVID-19

Газета пишет, что непосредственной причиной смерти был миокардит

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Американские регуляторы расследуют гибель как минимум 10 детей после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на служебную записку Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

В статье отмечается, что непосредственной причиной смерти детей являлся миокардит (воспаление сердечной мышцы). Производитель вакцин, как и возраст детей, в записке FDA не уточнялся.

"Это глубокое открытие. Впервые FDA признает, что вакцины от COVID-19 убивают американских детей", - приводит газета слова директора подразделения FDA по оценке исследований биологических препаратов Винаяка Прасада в памятке для сотрудников ведомства.