Риск появления ядовитых насекомых в Москве назвали низким

В столице разрабатываются инструменты климатического прогнозирования, которые включают долгосрочный прогноз на 2050-2060 годы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Риски появления в Москве ядовитых насекомых из-за наблюдающихся изменений климата в сторону более теплого пока оцениваются как незначительные. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Нет, пока такие риски мы оцениваем как незначительные", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Урожаева добавила, что в столице разрабатываются инструменты климатического прогнозирования, которые включают долгосрочный прогноз на 2050-2060 годы, среднесрочный прогноз на 2026-2030 годы, краткосрочный прогноз на 3-5 дней. Более того, прогноз делается территориально детализированным.

"На первом этапе город будет разделен на квадраты размером примерно 15 на 15 км, что даст возможность учитывать локальные особенности. Это важно, поскольку, например, влияние волн жары на исторический центр города существенно отличается от северо-восточных районов, где расположен природный комплекс "Лосиный остров". В дальнейшем планируется повысить детализацию до квадратов 5 на 5 км", - добавила Урожаева.

Полный текст интервью будет опубликован 30 ноября в 10:00 мск.