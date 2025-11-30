В "Лосином острове" нашли животных, которых считали исчезнувшими в Москве

Выяснилось, что природные сообщества нацпарка устойчивы и находятся в хорошем состоянии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Гнездовья краснокнижной хищной птицы чеглока, а также считавшиеся исчезнувшими растения овсяница высочайшая и любка зеленоцветковая обнаружены в ходе мониторинга в национальном парке "Лосиный остров" в Москве. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Зафиксированы старовозрастные леса, найдены некоторые виды растений и животных, которые считались исчезнувшими в Москве. Например, овсяница высочайшая, любка зеленоцветковая. Нашли гнездовья чеглока, это небольшая хищная птица, которая занесена в Красную книгу. Ранее считалось, что этот вид навсегда улетел из Москвы", - сказала Урожаева.

В 2023 году Москве была передана в управление часть национального парка "Лосиный остров" в границах города. Урожаева пояснила, что когда нацпарк находился в федеральном ведении, вся зеленая зона предназначалась для рекреации, и нужно было понять, насколько там сохранились природные экосистемы. Для работы были привлечены ведущие ученые, биологи, экологи. Выяснилось, что природные сообщества "Лосиного острова" устойчивы и находятся в хорошем состоянии.

"Специалисты закрепили ошейники примерно на трети обитающих в парке лосей, теперь мы видим, как они перемещаются. Мы усилили охранный режим тех территорий, где они проводят время", - отметила она.

По ее словам, сейчас практику углубленного научного исследования распространяют на все зеленые территории столицы, чтобы лучше понимать, как сохранять экосистемы, что нуждается в развитии, где нужно поддержать экосистему.