Москвичам рассказали о влиянии красноухих черепах на экосистему

Выброшенные в пруды Москвы красноухие черепахи уничтожают биоразнообразие, отметила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Красноухие черепахи, которых безответственные хозяева выбрасывают в пруды в Москве, стали переживать зиму и плохо влияют на биоразнообразие. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"Что касается инвазивных видов животных, то у нас есть несколько примеров силы жизни, например, красноухая черепаха. Раньше она не переживала московские зимы - это, кстати, к вопросу изменения климата. А с другой стороны, это и пример безответственного отношения к животным. Люди покупают маленьких черепах, затем рептилии вырастают до внушительных размеров, в то же время вырастают и дети, для которых они покупались, и черепашку относят в ближайший пруд", - сказала Урожаева.

Она призвала подумать об ужесточении ответственности для тех, кто приобретает животных и выбрасывает их на улицу. При этом, по ее словам, прижившаяся в столичных водоемах красноухая черепаха вредит биоразнообразию. По данной проблематике ведется работа с экологами и учеными.

"Если красноухая черепаха приживается в пруду, она поглощает там все - рыбу, икру, все подряд. Мы делали исследование в "Лосином острове", там тоже есть несколько инвазивных видов в водоемах. Они сокращают биоразнообразие, а это очень важный параметр здоровья экосистемы. Если вдруг даже с одним видом что-то случится, это будет иметь серьезные последствия для нее", - добавила Урожаева.