Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери

Мэр столицы отметил незаменимость материнского труда, который наполнен заботой и теплом

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери, назвав этот праздник прекрасным поводом выразить любовь своим родственникам.

"Дорогие москвички, от всей души поздравляю вас с Днем матери! Светлый семейный праздник - прекрасный повод вновь выразить нашу любовь и благодарность самому главному человеку на Земле. Мама - это первый вздох, первая улыбка, первое слово. Первые уроки, которые останутся с нами на всю жизнь", - написал мэр в своем канале в Max.

Собянин отметил незаменимость материнского труда, который наполнен "неповторимой нежностью, заботой, теплом". "И потому мы всю жизнь, как молитву, повторяем детские строчки любимой песни: "Пусть всегда будет мама", - добавил он.

Мэр пожелал матерям и бабушкам крепкого здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта и большого счастья.