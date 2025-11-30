В "Ростелекоме" считают нужным рассказывать детям о вредоносном ПО

Вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности компании Алексей Чугунов при этом признал, что хотя цифровую гигиену и нужно прививать ребенку с момента его знакомства с технологиями, адаптировать обучение под детей сложно

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Тему вредоносного ПО нужно обсуждать с ребенком с появления у него первого устройства, заявил в интервью ТАСС вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности "Ростелекома" Алексей Чугунов.

Он признал, что хотя цифровую гигиену и нужно прививать ребенку с момента его знакомства с технологиями, адаптировать обучение под детей сложно.

"Но с появлением у ребенка первого гаджета уже нужно объяснять основы: какие данные можно оставлять, с кем общаться, что такое вирусы, и как злоумышленники могут использовать устройства для воздействия на него и его семью", - сказал Чугунов.

В основном же обучение нужно его родителям, потому что сам ребенок в этом возрасте взаимодействует с экраном неосознанно, но риски при этом сохраняются.

"Осознанное обучение ребенка начинается, когда он способен самостоятельно писать и совершать действия в сети, например, создавать посты. С момента самостоятельного использования гаджетов нужно целенаправленно формировать навыки цифровой гигиены", - добавил топ-менеджер.

