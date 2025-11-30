В Московском регионе ожидается сильный туман

Спасатели рекомендовали водителям включать противотуманные фары и соблюдать увеличенную дистанцию

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сильный туман ожидается в ближайшее время в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

"В ближайшие два часа с сохранением до 09:00 мск 1 декабря в Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сообщили в подмосковном главке.

Спасатели рекомендуют включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными при переходе дороги и использовать на одежде светоотражающие элементы.