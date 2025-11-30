В аэропорту Краснодара задерживают семь рейсов

На вылет в Тбилиси, Новосибирск и Санкт-Петербург задержаны по одному рейсу

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Вылет и прилет семи рейсов задерживается в международном аэропорту Краснодара, следует из онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Краснодара, они действовали с 03:11 мск 29 ноября до 10:14 мск 30 ноября.

Согласно онлайн-табло, задержаны по одному рейсу на вылет в Тбилиси, Новосибирск и Санкт-Петербург. На прилет - по одному рейсу из Махачкалы, Новосибирска, Еревана и Тбилиси.