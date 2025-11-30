Путин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Шиловского

Президент России отметил, что режиссера уважали коллеги и любили почитатели театра

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского, отметив, что он всегда пользовался уважением коллег и истинной любовью почитателей театра и кино. Соболезнования зачитаны на церемонии прощания в театре-студии имени Шиловского.

Российский лидер отметил режиссерский и актерский талант Шиловского и назвал его ярким и неординарным, безгранично увлеченным избранным делом человеком. По словам Путина, режиссер всегда стремился к творчеству с полной отдачей. Президент отметил уважение коллег и искреннюю любовь почитателей театра и кинематографа к народному артисту.

Глава государства подчеркнул, что светлая память о Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников.

Всеволод Шиловский - российский актер театра и кино, режиссер. Родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Артист сыграл в фильмах "Интердевочка", "Узник замка Иф", "Валентина", "Голос", "Торпедоносцы", "Жизнь Клима Самгина", "Военно-полевой роман", "Барханов и его телохранитель". Шиловский также выступил режиссером таких картин, как "Миллион в брачной корзине", "Блуждающие звезды", "Кодекс бесчестия", "Приговор".