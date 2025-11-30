Сенатор Гумерова: ЕГЭ должен оставаться основным форматом аттестации школьников

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметила, что альтернативы ему нет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) постоянно совершенствуется, альтернативы ему нет, поэтому он должен оставаться основным форматом итоговой аттестации учащихся. Такое мнение высказала ТАСС председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что возможность отменить ЕГЭ может появиться лишь в том случае, если ему будет предложена достойная альтернатива.

"В настоящее время альтернативы ЕГЭ не существует. Единый государственный экзамен должен сохранить свой статус как основной формат итоговой аттестации школьников. Мы с коллегами из профильных ведомств, Рособрнадзора постоянно работаем над совершенствованием экзамена - вернули сочинение, устную часть по иностранному языку, ушли от угадайки", - сказала Гумерова.

По ее мнению, "важно, чтобы ЕГЭ не жил своей жизнью, а школьная программа - своей". "Он должен проверять те знания, которые ученик получает в рамках школьной программы - это снимет вопрос теневого репетиторства. При хорошей учебе в школе не должно возникнуть трудностей со сдачей ЕГЭ", - добавила сенатор.

Кроме того, по словам Гумеровой, нужно учитывать мнение всех участников образовательного процесса: родителей, учащихся, педагогов и ученых. "Только при условии взаимного диалога всех сторон мы сможем сделать ЕГЭ понятным, прозрачным и объективным инструментом оценки знаний", - заключила она.