Школьники из России завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Китае

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские школьники завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике в городе Тайюань. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко со ссылкой на его слова.

"Российские школьники завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике: две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Поздравляю ребят с высоким результатом! Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, важно, чтобы математика и естественно-научные дисциплины увлекали молодых людей. В будущем технологическое лидерство - за ними. Благодарю учителей, наставников и родителей за поддержку школьников и помощь в подготовке. Эти медали - отличный подарок всей стране в преддверии Дня математика. Желаю ребятам постоянно расширять свои знания и уверенно идти по выбранному пути!" - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Руководителем сборной команды РФ выступил профессор факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета Федор Петров. В аппарате вице-премьера отметили, что все участники российской сборной являются победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников.

С победой в международном состязании ребят поздравил также министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Отрадно, что ученики достойно продолжают лучшие традиции отечественной математической школы и регулярно подтверждают высокий уровень российского образования на различных соревнованиях. Как и в 2024 году, вся российская сборная возвращается с Китайской национальной олимпиады по математике с наградами. Подчеркну, что состязание в Китае стало для наших ребят отличной подготовительной площадкой перед участием в 67-й Международной математической олимпиаде. Этот турнир пройдет в Шанхае в июле 2026 года. Желаю молодым людям энергии, вдохновения и новых ярких побед", - приводятся в сообщении слова Кравцова.