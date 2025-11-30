В Москве в первый день календарной зимы погода будет осенней

Столбики термометров поднимутся в столице до плюс трех градусов

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Погода в Москве и Московской области в первый день календарной зимы будет напоминать осеннюю. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ожидается, что 1 декабря на фоне облачности с прояснениями будет преимущественно без осадков, правда ночью местами не исключен туман", - сказал собеседник агентства, сославшись на последний синоптический прогноз. По его словам, столбики термометров поднимутся в столице до плюс трех градусов, а в Подмосковье - до пяти градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.

В Гидрометцентре отметили, что предстоящей ночью, которая, к слову, станет первой в наступающем сезоне, температура воздуха в Москве прогнозируется на уровне от минус одного до плюс одного градуса, по области - от минус двух до плюс трех градусов. "Смена календарных сезонов пройдет на фоне положительной температурной аномалии", - пояснил собеседник агентства. Он напомнил, что и в последние дни уходящей недели значения средней суточной температуры продолжают превышать климатическую норму, делая заявку на вхождение нынешнего ноября в число самых теплых ноябрей.

Синоптики ожидают, что и вторник, 2 декабря, при облачной погоде ночью температура воздуха в столице будет колебаться от нуля до минус двух градусов, по области - от минус четырех до плюс одного градуса. Днем же воздух в столичном регионе может прогреться до плюс трех градусов.