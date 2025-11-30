Прощание с Всеволодом Шиловским завершилось в его театре-студии

Он умер в возрасте 87 лет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским завершилась в зале Камерной сцены московского театра-студии, носящего его имя, передает корреспондент ТАСС.

Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Похоронят мастера сегодня, 30 ноября, на Троекуровском кладбище.

Родные, друзья, коллеги и почитатели творчества народного артиста начали собираться у стен театра еще за полчаса до официального времени начала прощания: двери студии открылись в 11:00 мск. Церемония длилась более двух часов. Соболезнования в связи со смертью Шиловского направили президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Ушел из жизни Всеволод Николаевич Шиловский. Талантливый режиссер и актер, яркий и неординарный, безгранично увлеченный избранным делом человек. Всеволод Николаевич всегда стремился к творчеству с полной отдачей, пользовался уважением коллег и искренней любовью почитателей театра и кинематографа", - отметил глава государства.

Любимова же обратила внимание на то, что Шиловский "преуспел во всех сферах своей деятельности": будь то актерская, режиссерская или преподавательская работа. "Он имел редкий дар: каждый его образ становился отражением уникального художественного стиля, отличающегося эмоциональностью и глубиной. Творческое наследие Всеволода Николаевича останется в работах его воспитанников", - сказала министр.

Очередь и аплодисменты

Проститься с мастером в этот день пришли народные артисты РФ Дмитрий Певцов, Евгений Герчаков, Андрей Смирнов и Андрей Соколов, заслуженные артисты РФ Андрей Давыдов, Татьяна Орлова и многие другие. Зал Камерной сцены был переполнен. Чтобы возложить цветы к гробу, поклонники Шиловского выстраивались в очередь в проходе между рядами.

В фойе театра было установлено несколько поминальных портретов основателя, украшенных красными и белыми розами, гвоздиками. Венки на церемонию прощания прислали правительство Москвы, Санкт-Петербургский театр им. Андрея Миронова, профсоюз ГУ МВД России по Московской области и другие.

Гроб вынесли из здания театра под аплодисменты. Всего на церемонии присутствовало около сотни человек.