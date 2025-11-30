В Азербайджане прошла акция "Географический диктант"

Всего участникам было предложено 30 вопросов, на ответы отвели один час

Редакция сайта ТАСС

© Севиндж Абдуллаева/ ТАСС

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Географический диктант" прошла в Баку на площадке Бакинского образовательно-культурного центра "Институт Каюма Насыри", действующего при представительстве Республики Татарстан в стране, передает корреспондент ТАСС.

По словам куратора площадки Эльмиры Юсифли, диктант написали 18 человек. "Все прошло очень хорошо. Мы видели, как все участники заинтересованы, как им интересно было отвечать на вопросы, их огромное желание ответить правильно", - указала она. По ее словам, акция "Географический диктант" формирует умение думать, стремление развиваться, узнавать новое. "Уверена, что, придя домой, каждый участник зайдет в интернет, чтобы узнать правильные ответы, постарается расширить свои познания в области географии", - добавила Юсифли.

Всего участникам было предложено 30 вопросов, на ответы был отведен один час.

"Хотелось проверить свои школьные знания, да и вообще, это ведь очень познавательно, - поделилась одна из участниц диктанта Румия Асадуллаева. - Правда, не ожидала, что вопросы будут такими сложными. Но это говорит лишь об этом - надо больше читать, больше интересоваться культурой, географией и совершенствовать свои знания. Надеюсь, что все же на большинство вопросов я ответила правильно", - сказала она.

Географический диктант Русского географического общества (РГО) проводится в 11-й раз, тематика заданий охватила ключевые юбилеи 2025 года: 180-летие РГО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути. За годы проведения диктант объединил более 4 млн участников из России и 136 стран, став одним из крупнейших просветительских проектов России, а также лауреатом премии "Знание".