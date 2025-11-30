Французские путешественники стали гостями географического диктанта в Париже

Жан-Луи Гуро и Жонас Берто пообщались с участниками акции и рассказали о том, что вдохновило их на исследование России

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Французские путешественники Жан-Луи Гуро и Жонас Берто стали особыми гостями "Географического диктанта", прошедшего в стенах Русского дома науки и культуры в Париже. Перед началом диктанта они пообщались с участниками акции и рассказали о том, что вдохновило их на исследование необъятных просторов России.

"Чтобы бросить вызов своим физическим и ментальным возможностям, чтобы прожить жизнь путешественника и исследователя, нужно обладать географическими знаниями, но также интересоваться литературой, заметками тех, кто путешествовал в эпоху, когда еще существовали неоткрытые земли. Всегда интересно почитать о приключениях путешественников прошлого, вроде советских исследователей Северного полюса, а также картографов, в том числе военных, которые составляли карты новых земель, вроде автора прекрасного романа "Дерсу Узала", - поделился Берто.

Бывший военный, известный своей волонтерской деятельностью, в частности, работой на русском некрополе в Сент-Женевьев-де-Буа, рассказал о подготовке к новому пешему одиночному путешествию, которое пройдет по маршруту от французского Бреста до Владивостока. В пути его будет сопровождать верный друг - сибирская хаски по кличке Ростан. Свою Одиссею Жонас посвящает летчикам и механикам легендарного авиаполка "Нормандия-Неман". Он уже прошел первую часть пути от Бреста до Парижа, посетив все захоронения французских пилотов в Бретани и парижском регионе, в России, куда Жонас отправится в начале 2026 года, он планирует остановиться в Калуге, Иваново, Ярославле и Туле, а также во всех местах памяти в Белоруссии

После диктанта была организована встреча с Жан-Луи Гуро - известным французским путешественником, который в конце 1970-х гг., исследуя разные породы лошадей, объездил немалую часть СССР: Туркменистан, Киргизию, Кабардино-Балкарию, Бурятию, Якутию и другие регионы. В 1990 г. он на двух лошадях пересек верхом всю Восточную Европу, чтобы прибыть из Парижа в Москву, преодолев за 75 дней он преодолел более 3,3 тыс. км. В этом году гостям Русского дома был впервые представлен документальный фильм о нем, снятый при поддержке РГО - "Жан-Луи Гуро. Лошадь - это будущее". "Для нас это действительно событие - прикоснуться к такой уникальной и многогранной личности, как господин Гуро", - отметил продюсер картины Иван Чайка.

Исполняющая обязанности директора Русского дома Светлана Жилина зачитала приветствие посла России во Франции Алексея Мешкова, который поздравил Гуро с 35-летием знаменитого конного перехода из Парижа в Москву. Он также поблагодарил Гуро за усилия по восстановлению кладбища императорских лошадей в Царском Селе, доступного к посещению уже в 2025 году.

Просветительская акция в Париже

В 2025 году около 100 человек собрались в Русском доме науки и культуры в Париже, чтобы принять участие в просветительской акции "Географический диктант", которую ежегодно проводит Русское географическое общество (РГО). Диктант проводился на русском языке, однако для французских участников была подготовлена специальная версия на французском. Также в очном формате диктант написали в Лионе, где его провела ассоциация русскоязычного образования Chkola ("Школа") для учеников и их родителей. Результаты диктанта будут официально объявлены в понедельник, с ними можно будет ознакомиться на сайте и информационных ресурсах Русского дома в Париже.