В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В столичном регионе ожидается сильный туман

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за сильного тумана. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В столичном регионе ожидается туман, при котором видимость может ухудшиться до 200 м, данные погодные условия несут в себе потенциальную опасность", - сказал собеседник агентства. Именно потенциальную опасность метеорологических условий обозначает в колористической шкале погодных предупреждений желтый уровень. В Гидрометцентре РФ уточнили, что предупреждение о тумане и, соответственно, желтый погодный уровень будут действовать в Москве и Подмосковье до 09:00 мск понедельника, 1 декабря.

Ранее синоптики также сообщили ТАСС, что предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями будет преимущественно без осадков, температура воздуха в Москве прогнозируется минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в понедельник столбики термометров поднимутся в столице до плюс 3 градусов, в Подмосковье - до 5 градусов выше нуля. Ветер будет юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. "Смена календарных сезонов пройдет на фоне положительной температурной аномалии", - пояснял собеседник агентства.

В столичной мэрии также сообщили о прогнозируемом ухудшении погодных условий и призвали москвичей и гостей города к бдительности во время тумана. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - отмечает комплекс городского хозяйства столицы через свой официальный Telegram-канал.