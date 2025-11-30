В Московский зоопарк прибыли две самки амурского тигра

С осени 2024 года тигрицы жили в реабилитационном центре "Утес"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Две самки амурского тигра прибыли в столичный зоопарк после вынужденного переселения из дикой природы Хабаровского края для обеспечения безопасности граждан и сохранения жизни самих редких животных. Об этом сообщили в Telegram-канале Московского зоопарка.

"Обеих самок отловили в Хабаровском крае в конце 2024 года. Взрослую - в районе им. Лазо, молодую - в Нанайском районе. Взрослая тигрица была одна, а вот молодую самку отловили вместе с ее матерью - та получила травму глаза и сейчас находится в местном центре реабилитации. Также вместе с ними был второй детеныш - самец, чуть больше месяца назад его перевезли в Казанский зооботсад", - говорится в сообщении.

С осени 2024 года тигрицы жили в местном реабилитационном центре "Утес" при поддержке центра "Амурский тигр", затем они были перевезены в Москву. Транспортировку краснокнижных животных обеспечивала компания "Аэрофлот" на безвозмездной основе. Сотрудники поселили тигриц на территории центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, где они будут включены в программу сохранения амурского тигра в неволе.

При обследовании животных перед отправкой в Москву на рентгене у взрослой тигрицы, которой около 5-6 лет, была обнаружена патология в позвоночнике - она может быть результатом травмы, но точная ее причина неизвестна. Молодая тигрица, которой сейчас около полутора лет, также не готова к самостоятельной взрослой жизни в дикой природе.

"Благодаря тщательной подготовке сотрудников животных удалось выпустить без обездвиживания. Они перешли в просторные вольеры и спрятались в своих домиках. Тигрицы пробудут один месяц на карантине под пристальным наблюдением ветеринарных врачей и зоологов. Им необходимы тишина и покой для адаптации к новому месту", - заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.