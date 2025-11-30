На Ямале за шесть лет отремонтировали и построили почти 80 объектов культуры

Еще восемь объектов появится в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Около 80 музеев, библиотек, школ искусств и других культурно-досуговых объектов было построено и отремонтировано в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за последние шесть лет, сообщили в пресс-службе правительства округа. Еще восемь объектов появится в ближайшее время.

"За последние шесть лет более половины, а именно 79 из 136 объектов культурно-досуговых учреждений, музеев, библиотек и школ искусств были отремонтированы или построены. В планах - еще восемь объектов для сферы культуры, в числе которых ДШИ (детские школы искусств - прим. ТАСС) в Новом Уренгое, в Надымском районе и в Муравленко, культурные центры в Ноябрьске, Тарко-Сале и Надыме, дворец культуры в Лабытнанги", - говорится в сообщении.

На Ямале в эти дни проходит завершающий модуль второго потока Высшей школы управления в сфере культуры, потенциал округа участникам программы представил губернатор Дмитрий Артюхов. Он отметил, что в регионе особое внимание уделяется созданию общероссийского культурного пространства, реализуется программа обновления музыкальных инструментов для ДШИ: в 2023 году заключены пятилетние соглашения с отечественными фабриками-производителями музыкальных инструментов, благодаря которым в школы уже поступило более 2,5 тыс. инструментов, а до 2027 их будет около 3 тыс. В Новом Уренгое сейчас строится арт-центр "Газ", на базе которого будет создан молодежный симфонический оркестр.

Отдельно в округе работают над сохранением языков и культуры коренных северных народов, в частности, проводятся такие международные мероприятия, как выставка косторезного искусства "Душа Севера" и фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера". С 2019 года работает виртуальная библиотека из более 10 тыс. произведений ямальских авторов "Хорей". Традиционно туристов в ЯНАО привлекает День оленевода - за 10 лет количество участников праздника выросло в четыре раза.

С культурой северных народов туристы могут познакомиться в этнографическом комплексе в Горнокнязевске, власти планируют построить еще одну этнодеревню. "Ямал - уникальная территория, где живут коренные народы с особой идентичностью. <…> Видим, что спрос на возможность побывать на Севере, увидеть настоящую зиму с чистым снегом, почувствовать мороз - растет. И именно сочетание этих самых разных впечатлений делает Ямал привлекательным для туристов со всего мира", - процитировали в пресс-службе Артюхова.

Высшая школа управления в сфере культуры - первая в России кадровая программа, которая объединяет ведущих управленцев в отрасли. Она реализуется с февраля 2024 года Министерством культуры РФ совместно с управлением президента РФ по общественным проектам. Организатор - АНО "Таврида.Арт". Цель - создание эффективного механизма поиска, отбора, оценки и развития кандидатов к назначению на ведущие управленческие позиции в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.