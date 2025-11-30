Польский телеканал показал карту Украины без Крыма

Крым был отображен отдельно и выделен другим цветом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательной программы The Floor. Запись соответствующего фрагмента опубликована на сайте телеканала.

Два участника игры состязались в знании географии. Им необходимо было определить страну по ее очертаниям на карте. Когда очередь дошла до Украины, игрокам показали карту, на которой Крым был отображен отдельно и выделен другим цветом.