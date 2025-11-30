В Ненецком АО объявили штормовое предупреждение из-за порывов ветра до 29 м/с

С 20:00 мск в округе ввели режим повышенной готовности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Ненецком автономном округе из-за сильного ветра с порывами до 29 м/с. С 20:00 мск на всей территории округа введен режим повышенной готовности, сообщила в своем Telegram-канале глава региона Ирина Гехт.

"В Ненецком автономном округе объявлено штормовое предупреждение. Атмосферный фронт принесет в регион сильный ветер с порывами до 29 м/с. С 20:00 мск 30 ноября на всей территории Ненецкого автономного округа введен режим повышенной готовности. Мера действует до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

Наиболее сильные порывы ветра - до 24-29 м/с - ожидаются в шести сельсоветах - Шоинский, Канинский, Омский, Пешский, Тиманский и Колгуевский.