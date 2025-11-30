В Сухуме Гунба и Кириенко наградили рестораны - победителей гастрофестиваля

В фестивале приняли участие более 20 ресторанов Абхазии национальной и европейской кухни, а также производители абхазских вин и другой продукции

Редакция сайта ТАСС

© Анжела Кучуберия/ ТАСС

СУХУМ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили гастрономический фестиваль "Вкус осени - фейхоа" на набережной Сухума и лично вручили дипломы победителям конкурса среди ресторанов, передает корреспондент ТАСС.

Гастрофестиваль посвящен дарам осени с акцентом на фейхоа - перспективном экзотическом продукте, экспортный потенциал которого активно растет. В фестивале приняли участие более 20 ресторанов Абхазии национальной и европейской кухни, а также производители абхазских вин и другой продукции.

Гунба вручил диплом ресторану "Винный двор" из Сухума, занявшему первое место в номинации "Лучшее блюдо национальной кухни", Кириенко вручил диплом ресторану из города Гал "Джинель" за первое место в номинации "Лучшее блюдо из фейхоа".

Президент выразил благодарность участникам фестиваля. "Сегодня вы показали здесь на фестивале нашу культуру и самобытность, хранителем всего этого являются наши люди, спасибо вам огромное", - сказал он.

Кириенко сказал, что "все, во-первых, было вкусно, и, во-вторых, восхищали люди, которые вложили в свою продукцию душу и с гордостью ее представляли". "Кухня Абхазии уникальна, ничего подобного нет нигде в мире. Люди в Абхазии уникальны, ничего подобного нет в мире. И когда все это соединяется, это божественно, спасибо вам!" - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента России.

В завершение фестиваля директор АНО "Команда Абхазии" Георгий Габуния сообщил о старте специального проекта "Абхазия рекомендует", направленного на выявление и поддержку профессионалов сферы услуг. Регистрация для участия в проекте "Абхазия рекомендует" продлится до 15 января 2026 года.