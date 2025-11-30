В МВД рассказали, как крадут данные с iPhone

Аферисты используют схему с чужим аккаунтом Apple ID

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Авторизация под чужим аккаунтом Apple ID может лишить владельца доступа к своему телефону. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Злоумышленники, маскируясь под продавцов цифрового контента, предлагают пользователям временно авторизоваться в стороннем аккаунте Apple ID под предлогом установки игровых приложений. Их мотивация звучит убедительно, ведь требуется "активировать недоступный контент", "разблокировать премиальную версию" или получить "доступ по сниженной цене", - рассказали в ведомстве.

Как только пользователь вводит чужие логин и пароль от Apple ID на своем устройстве, злоумышленники активируют функцию "Найти iPhone" и переводят устройство в режим "Потерян", тем самым полностью блокируя его. Пользователю приходит сообщение с требованием перевести деньги за разблокировку, часто сопровождаемое угрозами удаления данных или распространения личной информации.

В МВД напомнили, что "вход в чужой Apple ID на своем устройстве дает злоумышленнику полный контроль через iCloud". В последнее время подобная мошенническая схема набирает популярность и активно распространяется.